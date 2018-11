Rebellenführer „Rambo“ nach Den Haag überstellt

In der Zentralafrikanischen Republik tobt ein Krieg. Bürger werden ermordet, gefoltert, deportiert. Kinder zu Soldaten gemacht. Erstmals seit Ausbruch des Bürgerkriegs vor sechs Jahren ist jetzt einer der Rebellenführer an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag überstellt worden. Alfred Yekatom, auch „Rambo“ genannt, werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen wie Mord, Folter und Deportationen zur Last gelegt.