Polizei jagt Taschendiebe und neue Bankomat-Bande

Professionell getarnt stürmte das kriminelle Quartett, wie berichtet, in der Nacht auf Donnerstag in die Bank in Weikendorf. „Der Coup ging blitzschnell über die Bühne. Die Täter schafften es aber nicht, den Bankomaten aufzubrechen. Danach flüchteten sie mit einem hellen Fahrzeug“, heißt es seitens der Polizei. Nun suchen die Ermittler des Landeskriminalamtes mit Fotos aus der Überwachungskamera nach Hinweisen:  059/13330-3333.