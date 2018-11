Winterreifen: Polizei kontrollierte 763 Lkw

Appell an Lenker

Die Polizei appelliert an alle Lenker von Schwerfahrzeugen sowie an Transportunternehmer jetzt nur mehr mit entsprechend ausgerüsteten Fahrzeugen unterwegs zu sein. Bereits ein einzelner oder einige wenige nicht korrekt ausgerüstete Lkw reichen unter Umständen aus, um bei ungünstigen Fahrbahnverhältnissen den gesamten Verkehr lahm zu legen.