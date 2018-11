Alkoholisiert und unter Drogen Unfall verursacht

Der 27-Jährige war gegen 20.10 Uhr im Gemeindegebiet von St. Anton am Arlberg mit seinem Pkw auf der B 187 unterwegs. Im Bereich einer Tankstelleneinfahrt kam der Lenker von der rechten Fahrbahnseite ab und prallte mit voller Wucht gegen die dortige Leitschiene. Durch die Wucht des Aufpralles wurde die Leitscheine aus den Verankerungen gerissen, zudem wurden der dortige Lichtmast sowie auch ein Elektro-Anschlusskasten beschädigt bzw. umgefahren. Auch am Pkw entstand Totalschaden. So weit, so schlecht. Doch anstatt sich zu melden, flüchteten sowohl der Lenker als auch sein Beifahrer.