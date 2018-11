Stadtbusse in Baden sollen bald elektrisch fahren

Mit der Zeit gehen möchte man in Baden: Die Kurstadt südlich von Wien steigt aus dem Diesel-Treibstoff aus - und auf moderne E-Busse um. So zumindest der Plan von Bürgermeister Stefan Szirucsek (VP) und der grünen Vize-Stadtchefin Helga Krismer. Es gibt aber auch Kritik an dem ambitionierten Öko-Projekt.