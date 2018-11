Drei hohe Auszeichnungen für Jürgen Bodenseer

In einer ausführlichen Laudatio ging WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz auf das umfangreiche Wirken Bodenseers ein. „Jürgen Bodenseer hat in den eineinhalb Jahrzehnten seines Wirkens in sämtlichen Kernbereichen der Tiroler Wirtschaftskammer - Service, Bildung sowie Interessenvertretung - weitreichende Veränderungen initiiert und umgesetzt“, so Martha Schultz.