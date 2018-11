Landtag gab 14,7 Mill. € frei für Bahnbau bis Rum

„Die Regionalbahn in und um Innsbruck ist ein echtes Vorzeigeprojekt für die Elektromobilität in Österreich. In Kombination mit der von der Tiroler Volkspartei forcierten Energiewende - raus aus der fossilen Stromerzeugung, rein in die Elektrizität aus Wasserkraft und Photovoltaik - ist das ein weiterer großer Schritt in Richtung Energieautonomie. Nicht nur bei der Energie- sondern auch bei der Mobilitätswende hat Tirol österreichweit damit die Nase vorne“, bewertet die Innsbrucker Abgeordnete das Gesamtprojekt abschließend.