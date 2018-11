Für Notfall gerüstet: Verhalten bei Stromausfall

Einsatzorganisationen per Digitalfunk verbunden

„In einem solchen Fall kann sich die Bevölkerung mit allen Notfällen an die Feuerwehr beim nächstgelegen Feuerwehrhaus oder an die nächste Polizeidienstelle wenden“, erklärt Herbert Walter von der Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz. Auch hier empfehle es sich, Hinweise per Radio zu beachten. Die Einsatzorganisationen stehen per Digitalfunk miteinander in Verbindung. Damit das auch bei einem Leitungsausfall funktioniert, hat das Land eine unabhängige, notstromversorgte Zweitanbindung aufgebaut.