Gefahr in Verzug! Rollende „Lkw-Bombe“ gestoppt

So auch am Dienstag in Innsbruck, wo den Fahndern eine regelrechte „Lkw-Bombe“ ins Netz ging. Zunächst waren den Beamten Unregelmäßigkeiten bei der Fahrerkarte hinsichtlich der Lenk- und Ruhezeiten aufgefallen. „Die Karte wurde schließlich mit einem digitalen Kontrollgerät ausgelesen. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Lenker, ein 56-jähriger Österreicher, mehrmals ohne Fahrerkarte und öfter mit jener eines Arbeitskollegen unterwegs war“, so die Ermittler.