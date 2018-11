Wiener verbannen jetzt die Pendler zum Krematorium

„Mit der Straßenbahn zu fahren, mag nostalgische Erinnerungen wecken. Bequem und zeitsparend ist es sicher nicht!“ Ein Pendler erteilt dem Ansinnen der Simmeringer Bezirksleitung verärgert eine klare Absage. Die Ursache für den Wirbel: Seit 5. November gilt im Zentrum des 11. Wiener Gemeindebezirks die kostenpflichtige Kurzparkzone. Während die Anrainer in diesem Bereich, der sich auch um die U3-Stationen in Simmering erstreckt, hörbar aufatmen, kommen von den Bewohnern der angrenzenden Straßenzüge immer mehr Beschwerden. Klar, denn viele Arbeitnehmer von jenseits der Stadtgrenze versuchen nun, knapp außerhalb der Parkpickerl-Zone einen freien Platz für ihr Auto zu ergattern. Mitunter handelt es sich um sogenannte Wochenpendler - so dass der Stellplatz gleich für ein paar Tage besetzt ist.