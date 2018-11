Bankomat-Bande war Beute zu schwer

Gegen zwei Uhr früh wurde ein Zeitungszusteller Zeuge des misslungenen Diebstahls. Mit einem Skoda Oktavia hatte die Bande, die heuer in Oberösterreich schon zwölf Mal zugeschlagen hat, den Geldautomaten aus dem Foyer der Bank in Mettmach gerissen. Er lag am Gehsteig und die vier Täter wollten ihn in den Kofferraum verfrachten, schafften es aber nicht.