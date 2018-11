Brennender „Geistertraktor“ durchstieß Scheunentor

Ein „Geistertraktor“ sorgte in der Nacht auf Mittwoch im Mühlviertel für Aufregung: Er hatte sich in St. Johann am Wimberg nach einem Kurzschluss in Bewegung gesetzt und das Scheunentor durchstoßen, ehe er Feuer fing! Dann hätte er beinahe den ganzen Hof abgefackelt.