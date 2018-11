In Villacher Berufsschule glühten Putztücher

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in einer berufsbildenden Schule in Villach der Feueralarm ausgelöst. Auf einem Handkarren hatten Putztücher und Staubsaugerbeutel aus bisher unbekannten Gründen zu glühen begonnen. „Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung, die von der Feuerwehr eingedämmt werden konnte“, schildert ein Polizist.