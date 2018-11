Landesjagdverband warnt Jäger vor der „Hasenpest“

Aufruf zu Sorgfalt

Der Landesjagdverband hat aber Schreiben an jeden Jagdleiter geschickt, in dem zu besonderer Sorgfalt aufgerufen wird. „Es geht darum, dass etwa beim ,Aufbrechen‘ eines Hasen Handschuhe angezogen werden sollten“, erklärt Böck. Auch die Verwendung von Staubmasken sei für den Selbstschutz kein Fehler. Die Übertragung erfolgt durch Kontakt- oder Schmierinfektion. Jäger können aber relativ leicht erkennen, wenn Hasen an Tularämie erkrankt waren. Böck: „Die Milz ist stark vergrößert.“