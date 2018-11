Fieses Gauner-Pärchen stahl 84-Jähriger Geldtasche

Unbekannte Trickdiebe trieben - wie erst am Dienstag bekannt wurde - am vergangenen Freitag in einem Lebensmittelgeschäft in Völs ihr Unwesen! Während ein Mann eine 84-jährige Frau ablenkte, zückte eine Komplizin ihr die Geldbörse samt Bankomatkarte und Code aus der Tasche. Vom Gauner-Pärchen fehlt jede Spur. Die Polizei veröffentlichte eine Täterbeschreibung.