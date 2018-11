Innsbruck: Wiener (29) schlägt Somalier bewusstlos

Kurz nach 20.30 Uhr waren sich die beiden Männer am Südtiroler Platz in die Haare geraten. „Der 29-jährige Wiener steht im Verdacht, den 25-jährigen somalischen Staatsangehörigen niedergeschlagen zu haben. Der Somalier schlug dabei mit dem Kopf am Asphalt auf und blieb regungslos und blutend am Boden liegen“, heißt es vonseiten der Polizei.