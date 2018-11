Linzer macht Motorrad-Helm zum Lebensretter

Eine so genannte Crash-Detection-Intelligence, die im Helm verbaut wird und Unfälle registrieren und melden kann, wird gerade entwickelt. Auch eine Verletzungs- und Bewegungs-Analyse mit der SCCH in Hagenberg entsteht. „Ein 3D-Video mit möglichen Verletzungen kann dann Rettungseinheiten zur Verfügung gestellt werden“, sinniert Jürgen Weiss, der mit Sntri Smart Technologies die lebensrettende Technik für Helme entwickelt hat. „Bis 2020 wollen wir das Smartphone vom Motorradfahren wegbringen“, so der 39-Jährige.