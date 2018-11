Dank Trauner können wir uns auf die Hörner nehmen

Produktionspartner aus Wartberg an der Krems

Mittlerweile hat Schindler ein europäisches Patent für die Sprossenklemme angemeldet, als Produktionspartner holte er Schweiger-Sport aus Wartberg an der Krems an Bord. Die Vorteile des FlexoTaurus? „Er benötigt kaum Platz, ist damit Zuhause gut einsetzbar, aber auch für Fitnessbereiche in Hotels, Studios oder bei Therapeuten“, so Schindler. Lediglich eine freie Wand wird zur Montage benötigt, dazu etwas mehr als zwei Meter, um die Übungen ausführen zu können.