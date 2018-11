Taxi fahrendes Alpaka bringt Passanten zum Staunen

Schauplatz ist die Touristenmetropole Cusco im peruanischen Andenhochland. Der rote Kleinwagen parkt am Straßenrand, ein Mädchen hält die rechte hintere Tür auf. Zunächst klettert eine Frau in traditioneller, bunt gestreifter Landestracht in das Gefährt, in ihrer Hand die Alpaka-Leine.