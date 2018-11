Waffennarr schoss auf Parkplatz bei Supermarkt

Ein 32-Jähriger aus Braunau am Inn gab auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Braunau am Inn einen Schuss mit einer Schreckschusspistole ab. Da seine Freundin sich von ihm trennte, verhielt er sich gegenüber seiner Sozialbetreuerin sehr aufbrausend und gab ihr gegenüber an, dass er eine Schreckschusspistole mit sich führe. Nachdem die Frau ihn aufforderte die Waffe herauszugeben, zog er die Waffe aus dem Hosenbund, entfernte das Magazin und gab den im Lauf verbliebenen Schuss Richtung Boden ab.