Eine Bluttransfusion rettete Vierbeiner Buddy

Spender gefunden

700 Milliliter Blut mussten abgesaugt werden, dann brauchte Buddy dringend eine Bluttransfusion. Mitten in der Nacht rief Marios Freundin eine Freundin in Wels an - und deren Vierbeiner Charly sprang als Helfer in der Not ein und wurde für Buddy zum rettenden Blutspender.