„Overkill‘s The Walking Dead“ lädt zur Zombie-Hatz

Die Zombie-Hatz ist eröffnet: Seit Dienstag können Gamer in „Overkill‘s The Walking Dead“ Jagd auf die Untoten machen. Der von Robert Kirkmans Graphic Novels inspirierte Koop-Shooter für bis zu vier Spieler ist zunächst nur für den PC (via Steam) erhältlich, im Februar kommenden Jahres sollen die PS4- und Xbox-One-Version folgen.