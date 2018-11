Nach Unfall flüchtete Alkolenker in ein Wirtshaus

In alkoholisiertem Zustand ist am Dienstagabend auf der Loferer Straße (B178) in Erpfendorf (im Bezirk Kitzbühel) in Tirol ein Pkw-Lenker über eine Verkehrsinsel gebrettert. Dabei mähte er laut Polizei sämtliche Verkehrsschilder nieder und beschädigte seinen Wagen schwer. Bei der anschließenden Fahndung nach dem Unfalllenker entdeckten die Beamten den 39-Jährigen schließlich in einem Lokal in Waidring.