Waldbrand in Jenbach forderte die Einsatzkräfte

Ein Waldbrand in Jenbach, der sich auf eine Fläche von 300 Quadratmetern ausgebreitet hatte, hielt am Dienstag Mittag die Florianijünger in Atem. Zum Glück endete der Einsatz glimpflich: Es gab keine Verletzten und auch der Sachschaden dürfte als gering einzuschätzen sein!