EU-Finanzkommissar droht Italien mit Sanktionen

Die EU-Kommission droht Italien mit Strafmaßnahmen, sollte es keinen Kompromiss zu den umstrittenen Haushaltsplänen geben. „Ich bin für einen Dialog, aber Sanktionen können am Ende angewendet werden, wenn wir keine Einigung erzielen“, sagte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici am Dienstag in Brüssel. Die EU-Regeln müssten eingehalten werden.