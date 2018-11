Rad-WM: 600.000 Fans und nur 167 Rettungseinsätze!

Federführend für die medizinische Versorgung waren das Landesinstitut für Sportmedizin - ISAG, die Tirol Kliniken und die UMIT in Hall in Tirol. Univ.-Prof. Wolfgang Schobersberger betont: „Insgesamt 167 Personen wurden während der Rad-WM medizinisch behandelt: Davon waren 20 Prozent Athleten aus 21 Ländern. Bei 55 Prozent handelte es sich um Zuschauer, bei 16 Prozent um Mitarbeiter der Rad-WM und bei sieben Prozent um die lokale Bevölkerung. Diese äußerst erfreuliche Bilanz verstärkt das Bild dieser für Tirol so erfolgreichen Sportgroßveranstaltung.“