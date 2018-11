BMW S 1000 RR: Nächste Supersportler-Revolution?

Vor zehn Jahren hat BMW den Markt der Supersportler derart aufgemischt, dass sich die Konkurrenz jahrelang nicht davon erholt hat. So etwas wie die S 1000 RR hat ihnen niemand zugetraut, so stark, so gut fahrbar, so überlegen, dass sie auch heute noch nicht zum alten Eisen gehört. Nachdem Honda, Yamaha & Co mittlerweile aufgerüstet haben, liegt der Ball nun wieder bei den Münchnern. Und die liefern: Auf der EICMA präsentieren sie die brandneue S 1000 RR.