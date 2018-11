Strommast in Drau gerade noch gerettet

Instabile Masten auch in anderen Regionen

Strommasten, die im völlig aufgeweichten Untergrund instabil wurden, sind derzeit für die Tinetz in Osttirol generell ein Problem - etwa am Drauufer bei Abfaltersbach. „Auch im Lesachtal sind Masten umgefallen, zum Teil mussten sich unsere Leute selbst den Weg freikämpfen“, erzählt Schüller. Er betont die „einzigartige Leistung“ der Mitarbeiter zuletzt in Osttirol.