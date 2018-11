„Wir haben nicht die niedrigsten Pflegelöhne!“

Problem-Aufriss während Imagekampagne

Das hat Oberösterreichs Spitalsträger, die gerade eine gemeinsame Imagekampagne für die Pflege gestartet haben, nicht nur emotional tief getroffen. Sie halten auch fachlich dagegen, was in dem Fall Gespag-Vorstand Karl Lehner und sein Personaldirektor Martin Rupprecht übernehmen: „Wir (alle Träger) sind am Beginn der Pflegelaufbahn deutlich besser als der Durchschnitt und am Ende sind wir Drittletzter, haben Platz 7 von 9.“ Das hänge mit der Umstellung des Gehaltsschemas im Jahr 2001 auf höhere Einstiegsgehälter und ein flacheres Lebenseinkommen zusammen.