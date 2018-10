Frau vor dem Feuer gerettet

Zu Lebensrettern wurden zwei Polizisten in Horn. Die Beamten waren als erste am Einsatzort, als Feueralarm in einem mehrstöckigen Haus am Rudolf-Fischer-Weg ausgelöst worden war. „Eine Bewohnerin eilte uns entgegen und teilte mit, dass eine Frau im Stiegenhaus um Hilfe ruft“, so die Uniformierten. Die Polizisten fanden eine 89-Jährige im dritten Stock, die durch den dichten Qualm nicht mehr ins Freie konnte und brachten die Frau in Sicherheit. Die Pensionistin, in deren Wohnung das Feuer ausgebrochen war, musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital, auch eine weitere Frau brauchte ärztliche Hilfe. Zum Löschen rückten Einsatzkräfte aus Horn, Breiteneich, Mödring, Mühlfeld und Doberndorf an.