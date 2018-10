Trio plünderte 40 Firmen: Täter gestoppt

Hohen Schaden richteten die Kriminellen während ihrer Beutetour durch die zwei Bezirke an. Im Visier hatten die vorerst Unbekannten vor allem Geld - so wurden laut Polizei auch Kleinsafes geplündert - aber auch teure und moderne Maschinen. Ermittler aus Korneuburg und Tulln versuchten, die Verbrecher dingfest zu machen. Nach mehr als 40 Coups konnten die Gesetzeshüter die Serie an Einbrüchen endlich stoppen. Am 5. November läuft der Prozess gegen ein Trio aus Rumänien an.