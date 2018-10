Schwere Explosion in Tunis: Zahlreiche Verletzte

Am Montag sind bei einer schweren Explosion in der tunesischen Hauptstadt Tunis zahlreiche Menschen verletzt worden. Augenzeugen zufolge hat sich in der Innenstadt eine Frau selbst in die Luft gesprengt, als sie auf der Avenue Habib Bourguiba an patrouillierenden Polizisten vorüberging. Neun Menschen wurden durch den Anschlag verletzt, die Attentäterin selbst starb.