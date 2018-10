„Vorfahrt“ für Elektro-Taxis auch bei uns geplant

Gespräche laufen

Am Flughafen Schiphol in Amsterdam sind jede Menge Teslas als Taxis im Einsatz. Steinkellner will die Taxis auch bei uns in die Strom-Zukunft führen: „Wir arbeiten da mit der Innung zusammen, es wird eigene Standplätze geben.“ In Linz soll der Anfang gemacht werden, ein Förderprogramm ist in Ausarbeitung.