Blau-gelbe Torgala war eines Meisters würdig

Im Keller tat sich indes einiges: Puch fertigte Eugendorf daheim mit 4:1 ab, hängte Union Hallein - Troger rettete ein spätes 1:1-Remis in Strobl - wieder die Rote Laterne um. Derweil drehte Thalgau im Aufsteigerduell gegen Adnet ein 0:2 noch in ein 3:2. Goalgetter Mrkonjic feierte sein Comeback, traf prompt per Elfer zum 2:2. In der Nachspielzeit schlug Neumayr noch per Kopf zu. Nach 7:1 im Juni ließ Zell Golling erneut keine Chance, siegte zuhause klar mit 8:1!