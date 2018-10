Hund von Balkon geworfen, Polizisten attackiert

Dabei war die Pongauerin bis zu ihrem 18. Lebensjahr ein „ganz normales“ Mädchen. Bis sie nach der Matura zum Studium nach Wien zog und dort mit Suchtgift in Kontakt kam. Die Drogen wurden zusehends härter, dazu kamen erste Eigentumsdelikte. Schon in ihrer Wiener Zeit war sie unzählige Male wegen Drogenräuschen und psychischer Entgleisungen in Behandlung. Daran änderte auch ein Umzug nach Salzburg nichts - auch wenn sich ihre Sucht zusehends auf Alkohol verlagerte. Die junge Frau blieb arbeitsunfähig. Alleine seit dem Jahr 2011 wurde sie insgesamt 91 Mal stationär in der Landesnervenklinik aufgenommen.