„Haben schon viel für den Tourismus erreicht“

Bilanz kann sich sehen lassen

Gerber und Hörl erinnern an eine stattliche Liste die auf allen Ebenen abgearbeitet wurde: „Das fängt bei der Umsatzsteuersenkung an, geht über die Gewerbefreistellungsverordnung, ein neues und schlagkräftiges Fördersystem bis hin zur Arbeitszeitflexibilisierung und der Lebensrealität angepassten Ruhezeiten für unsere Mitarbeiter. Tourismus hat sowohl im Bund als auch im Land einen Status wie schon lange nicht. Das wissen die beiden Herren vielleicht nicht. Wir können bei tatsächlichem Interesse gerne alle Informationen leicht lesbar aufbereitet Furtner und Falkner zukommen lassen.“ Der Obmann der Fachgruppe Hotellerie Mario Gerber meint zudem: „Ich bin extrem stolz, Vertreter der Interessen meiner 5000 MItgliedsbetriebe zu sein. Diese werden wahrheitsgetreu und informell ständig informiert! Ob die 50 MItglieder von Furtner und Falkner einverstanden mit ihren Vertretern sind darf bezweifelt werden, denn solche sinnlosen Angriffe der beiden sind auch für die so wichtige Tourismusgesinnung im Lande pures Gift.