Pkw-Lenker mit 2,2 Promille flüchtete nach Unfall

Mit 2,2 Promille im Blut raste ein 22-Jähriger Mühlviertler in der Nacht auf Mittwoch gegen ein Baustellenfahrzeug in der Heizhausstraße in Linz. Er wollte mit seinem kaputten Auto flüchten, dieses schaffte es jedoch nurmehr 100 Meter weit. Der Jugendliche flüchtete, konnte gefasst werden: Führerschein und Autoschlüssel weg!