Vorsicht bei Crowdfunding für Therapien

Ärzte, die derartige Therapien im Internet anboten, fanden die Forscher in insgesamt acht Ländern, darunter auch in Deutschland. Das Internet erleichtere den Kontakt, warnen sie: „Die Leute lesen etwas online, springen drauf an und starten eine Online-Spendenkampagne, ohne ihren Arzt zu konsultieren.“ Auf diese Weise kämen auch höhere Beträge rasch zusammen, die „einfache Menschen normalerweise nicht hätten aufbringen können“.