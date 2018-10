Wildtier auf Straße: Auto stürzte in den Plansee

Zum Unfall kam es am Mittwoch gegen 6.50 Uhr. „Nachdem der Lenker in einer Kurve einem Tier ausweichen musste, geriet der Pkw auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern, kam über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte über eine drei Meter hohe Böschung in den Plansee“, heißt es vonseiten der Polizei.