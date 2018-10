Polizisten nehmen fünf Drogendealer in Linz fest

Mitarbeiter des Linzer Kriminalreferats schlugen am Dienstag gleich an mehreren Drogen-Hotspots im Stadtgebiet zu. Bei Einsätzen am Hinsenkampplatz, in der Kremplstraße, am Hauptbahnhof und am Südbahnhof konnten auch fünf mutmaßliche Dealer im Alter zwischen 21 und 55 Jahren festgenommen werden. Bei den Verdächtigen - einem Somalier, einem Nigerianer, einem Russen und zwei Österreichern - handelt es sich offenbar um Wiederholungstäter.