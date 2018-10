Tom Walker: Er ist gekommen, um zu erobern

„What A Time To Be Alive“ erklingt in erster Linie positiv und lebensbejahend, hat aber auch eine nachdenklichere Seite aufzuweisen. „Der Titel ist zweischneidig zu betrachten. Das Album dreht sich um das Zwischenspiel zwischen der fortschreitenden Evolution und unserem ständigen auf-der-Stelle-treten. Für mich ist es total faszinierend, zu welchen Leistungen und Erfindungen wir Menschen fähig sind, obwohl wir trotzdem immer wieder in unsere alten Mechanismen verfallen und fast zwanghaft darum kämpfen, die Welt nicht weiterbringen zu wollen.“ Politisch werden will Walker trotz all der Evolutionsgedankenspiele nicht. „Mit ,Dominos‘ gibt es einen Song, der in diese Richtung geht, aber ich will den Leuten nichts vorpredigen. Das ist nicht mein Ding.“