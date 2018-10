Villacherin erfand Raub: „Brauchte Aufmerksamkeit“

Erst vor wenigen Tagen gab die 42-jährige Villacherin gegenüber der Polizei an, auf dem Weg in die Arbeit von einem Burschen angegriffen worden zu sein - wir haben berichtet. Dabei wurde sie angeblich auch verletzt und erlitt Messerstiche an der linken Hand. Wie sich durch neuerliche Vernehmungen der Polizei herausstellte, war diese Geschichte aber frei erfunden.