Seilbahnen knacken „Millionen-Marke“

Grünbergseilbahn legte sogar um 50% zu

Im Sommer purzelten an allen vier Standorten Rekorde: Während am Feuerkogel und am Gosaukamm zwischen 10 und 20 Prozent mehr Passagiere einstiegen, betrug das Plus am Krippenstein rund 15%. Der Grünberg in Gmunden legte noch stärker zu: Die Zahlen sind um 50% angestiegen, wobei der im Juli eröffnete Baumwipfelpfad neben der Seilbahn-Bergstation maßgeblich dazu beigetragen hat. „Sogar schon vor der Eröffnung legte die Grünbergseilbahn um zehn Prozent zu“, freut sich Tröbinger.