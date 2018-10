Über 20 Prozent leiden an psychischer Erkrankung

10.000 Klientenkontakte

Das Einzigartige an dem SPAZ-Angebot ist, dass das Team einerseits aus Mitarbeitern des Kepler Universitätsklinikums besteht und andererseits aus Personen von pro mente OÖ, die ihren Schwerpunkt in der psychosozialen Versorgung, Betreuung und Beratung haben. Im letzten Jahr gab es insgesamt 10.000 Klientenkontakte. Wie viele Menschen in den zehn Jahren insgesamt behandelt wurden, konnte das SPAZ-Team leider nicht angeben.