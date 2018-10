New Yorker Polizei ruft Tausende Bodycams zurück

Nach der Explosion einer Körperkamera in New York hat die Polizei fast 3000 der sogenannten Bodycams zurückgerufen. Auf einer nächtlichen Streife habe die Kamera eines Beamten zu qualmen begonnen, hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag. Der Polizist habe die Kamera abgelegt, woraufhin sie explodierte.