Drogensucht löste brutalen Raubüberfall aus

Vermummt mit Sturmhauben und bewaffnet mit zwei Schreckschusspistolen überfielen vier Einheimische zwischen 20 und 29 Jahren einen jungen Mann in Neumarkt am Wallersee – am 12. März. Warum? „Da ging es um den Drang nach Suchtgift. Das war Beschaffungskriminalität“, erklärt ein Verteidiger beim Prozess am Montag im Salzburger Landesgericht. 130 Euro Beute hatte das Quartett bei dem Raubüberfall gemacht.