EU-Wahl: Grüne Schilling zerpflückt ÖVP-Programm

EU-Naturschutzgesetz, Verbrennungsmotor

Die Abkehr von der Verantwortung fürs Klima seitens der ÖVP habe sich in den letzten Wochen und Monaten immer deutlicher gezeigt, erinnerte Schilling etwa an die Haltung beim EU-Naturschutzgesetz oder in der Causa Verbrennungsmotor. Ziel des EU-Naturschutzgesetzes sei es, Wälder aufzuforsten, Moore wiederherzustellen und die Artenvielfalt zu stärken.