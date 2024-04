Falsche Bankbeamtin rief Opfer von Türkei aus an

Künstliche Intelligenz als Betrugs-Assistenz?

Im Prozess wartet die Angeklagte mit einer nicht minder abenteuerlichen Geschichte auf. Demnach sei der Ablauf in dem Callcenter, das in einem Einfamilienhaus mit Nagelstudio und Masseur im Erdgeschoss und einem Fitnesscenter nebenan ausgestattet sein soll, so ab: Wenn eine Telefonistin ein Opfer am Haken hatte, gab sie das Gespräch an einen der Bosse weiter. Dieser führte dann das Gespräch mit Hilfe künstlicher Intelligenz so zu Ende, dass der Gesprächspartner nicht merkte, dass jetzt ein Mann spricht: „Das ist ein wahnsinniges System mit einem ´Voice-Changer´, die Stimme ändert sich nicht“, behauptet sie.