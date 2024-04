Hochzeitstag im Zeichen der Liebe und des Kampfes

„William an meiner Seite zu haben, ist ein großer Trost und eine Quelle der Zuversicht“, erklärte Kate in ihrem Video. Dass sie sich auch zu ihrem Hochzeitstag nicht mit einem aktuellen Foto zeigt, erklärte sie schon in ihrer einzigen persönlichen Botschaft nach der Diagnose: „Jetzt muss ich mich voll und ganz auf meine Genesung konzentrieren.“