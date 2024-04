Weiter keine Lizenz für Leoben und Dornbirn

DSV Leoben und FC Dornbirn stehen weiterhin ohne Spielgenehmigung für die kommende Saison da. Das Protestkomitee verweigerte den Fußball-Zweitligisten in zweiter Instanz aus finanziellen Gründen die Zulassung, wie die Bundesliga am Montag mitteilte. Dafür erhielt Stripfing „aufgrund der nachgewiesenen Vereinssitzverlegung nach Deutsch-Wagram und Nennung der Generali Arena als Heimstadion“ die Zulassung für die zweithöchste Spielklasse, schrieb die Liga in ihrer Aussendung.